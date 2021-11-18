Известный певец и солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, с которым встречалась Тина Кароль до замужества, впечатлил переменами во внешности перед свадьбой.
Мужчина не так часто показывает новые кадры, однако каждый снимок довольно бурно обсуждают фанаты. В этот раз артист решил сменить образ.
Причем Кирилл пошел на смелый шаг – из брюнета превратился в настоящего блондина, с полностью обесцвеченными волосами. Практически белый цвет волос сильно преобразил мужчину, что оценили далеко не все фанаты:
«Хорошего концерта, брат!🔥; Кирилл 😭 лучше свой цвет...внутри такая красота , а снаружи элегантность ....ну зачем...; Кирилл ну зачем ты покрасился😢 Давай обратно в брюнета!; Кирилл -брюнетом те больше идет; Кирюша! Зачем перекрасился?! Ты выразительнее выглядел брюнетом!!!; Тёмный цвет был лучше); Верни свой натуральный цвет волос! Как жаль что я не в Москве 😢; Был таким красивым и вдруг всё испортил😢что за цвет волос?» - пишут в сети.
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Напомним, известная украинская певица Тина Кароль до замужества с ныне покойным продюсером Евгением Огиром встречалась с известным российским актером, музыкантом и солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко. По словам певца, сейчас они связи не поддерживают, но когда-то у них были хорошие отношения, они даже жили вместе.
Недавно 38-летний Туриченко сделал предложение своей любимой девушке Дарье Тарасовой. Сейчас пара отдыхает в Африке.
Ранее Politeka писала, что экс-возлюбленый Тины Кароль больше не одинок и счастлив, как выглядит избранница: "Красивая пара".
Напомним, что Тина Кароль кокетливо призналась в романах сразу с двумя мужчинами: "А если они посмотрят...".
A еще Politeka сообщала, что Полякова и Кароль померились красотой, рассорив украинцев: "Нашли, с кем сравнивать!".