Известная украинская певица Тина Кароль показала поклонникам видео с празднования Дня рождения своего единственного сына Вениамина, который учится в Лондоне.

Как пишет Politeka.net, в 2008 году популярная украинская певица Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Либерман) тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, а уже 18 ноября родила мужу первенца – сына Вениамина. К сожалению, в 2013 году Огир умер от рака желудка, с тех пор Кароль больше не имела публичных отношений, хотя ей и приписывали романы.

По словам самой Кароль, главный мужчина в ее жизни – сын Вениамин, который уже долгое время учится и живет в Лондоне. В своем Instagram Тина часто публикует фотографии с сыном. На этот раз Кароль показала фотографии с празднования Дня рождения Вениамина.

Так, Кароль записала несколько сторис из ресторана, на которых единственный сын Кароль быстро говорил по-английски и держал в руках стакан с напитком. Кароль не показала в Instagram праздничного стола, а снимала только сына.

Также сын Тины поблагодарил фанатов певицы за все поздравления с Днем рождения.

"Фантина, спасибо за все поздравления!",- сказал Вениамин.

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