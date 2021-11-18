Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль рвонула до свого сина Веніаміну в Англію і зробила визнання.
Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Її кар'єра почалася ще з підліткового віку, і нещодавно вона отримала звання Народної артистки України. Вона була в шлюбі близько 5-ти років з продюсером Євгеном Огіром, з яким у неї народився син-Веніамін.
Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль показує себе на тлі пам'ятки в Англії. І також позує разом зі своїм сином - Веніаміном Огіром.
"Я вся Для тебе, моє щастя", - говорить про свої почуття Тіна Кароль.
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Зараз Веніаміну Огіру 12 років, він живе в іншій країні, а саме в місті Лондон, Великобританія. Туди його відправила вчитися Тіна Кароль в престижну школу.
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