Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль рвонула до свого сина Веніаміну в Англію і зробила визнання.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Її кар'єра почалася ще з підліткового віку, і нещодавно вона отримала звання Народної артистки України. Вона була в шлюбі близько 5-ти років з продюсером Євгеном Огіром, з яким у неї народився син-Веніамін.

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль показує себе на тлі пам'ятки в Англії. І також позує разом зі своїм сином - Веніаміном Огіром.

"Я вся Для тебе, моє щастя", - говорить про свої почуття Тіна Кароль.

Зараз Веніаміну Огіру 12 років, він живе в іншій країні, а саме в місті Лондон, Великобританія. Туди його відправила вчитися Тіна Кароль в престижну школу.

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