Ничего себе!

Украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) в эти дни находится в Грузии, где выступила на "Танцах со звездами" - ей удалось покорить не только зрителей проекта, но и героя "Холостяка 6" Иракли Макацарию.

Последний заснял выступление 36-летней Тины на паркете шоу и опубликовал соответствующие кадры у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Кароль спела свой хит "Намалюю тобі зорі", появившись в танцевальном зале в белом платье в пол с высоким разрезом.

Судя по довольной улыбке Макацарии в конце, ему понравилось выступление украинской дивы.

Ранее Макацария делился кадрами пышного застолья с Кароль и друзьями - певицу тепло поприветствовали в Грузии со всем присущим гостеприимством и даже вручили букет желтых роз.

Также Иракли показал совместное фото с Тиной, сделанное на живописном фоне.

"Очень рад что ты сумела навестить нашу прекрасную страну, я и наши зрители с нетерпением ждём твоего выступления на сцене "Танцев со звёздами", - говорится в подписи.

Многие пользователи не узнали артистку на этом снимке: «Вообще не похожа Тина сама на себя», «Двойник просто», «Тину так отфотошопили, что трудно узнать».

Напомним, что Кароль, улетевшую из Украины, засекли в ресторане с импозантными мужчинами

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