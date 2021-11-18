Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль рванула к своему сыну Вениамину в Англию и сделала признание.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Её карьера началась еще с подросткового возраста, и недавно она получила звание Народной артистки Украины. Она была в браке около 5-ти лет с продюсером Евгением Огиром, с которым у неё родился сын - Вениамин.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль показывает себя на фоне достопримечательности в Англии. И также позирует вместе со своим сыном - Вениамином Огиром.

"Я вся для тебя, мое счастье", — говорит о своих чувствах Тина Кароль.

Сейчас Вениамину Огиру 12 лет, он живет в другой стране, а именно в городе Лондон, Великобритания. Туда его отправила учиться Тина Кароль в престижную школу.

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