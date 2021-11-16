Тина Кароль объяснила, почему отменила все концерты и гастроли в России после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе.

Накануне популярная украинская певица посетила Грузию. Там Кароль выступила в местном варианте шоу «Танці з зірками», а также дала несколько интервью. В одном из них певицу попросили прокомментировать свое решение относительно прекращения выступлений в России.

Кароль призналась, что не ездит сейчас в Россию из-за того, что не хочет «продавать душу».

«В 2014 году я сказала, что остаюсь в Украине. Несмотря на то, что предложений было много. Я после этого не ездила туда с гастролями», - заявила певица.

Она добавила, что это был ее осознанный выбор.

«Это мой выбор, после этого выбора стало больше любви. Любовь людей для меня все. Когда остаешься на рынке Украины это сложно. Я могу продавать свою музыку, но не продаю душу», - подчеркнула Кароль.

Отметим, что до сих пор артистка ни разу не изменила своего решения.

Напомним, Кароль в платье с разрезом от бедра показала свой талант на грузинских "Танцах со звездами".

Как сообщала Politeka, Кароль, улетевшую из Украины, засекли в ресторане с импозантными мужчинами.

Также Politeka писала, что Кароль озадачила видом рядом с экс-«Холостяком» Макацарией.