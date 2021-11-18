Известная украинская певица Тина Кароль, которой приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, сделала очень откровенное признание.
Как пишет Politeka.net, 36-летняя популярная украинская исполнительница Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Либерман) в 2008 году вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, а уже 18 ноября того же года родила первенца – сына Вениамина, который растет копией отца. К сожалению, в 2013 году Огир умер от рака желудка. С тех пор Тина Кароль долго была одинока и никак не комментировала свою личную жизнь.
Недавно в сети Кароль начали приписывать роман с молдавским певцом Даном Баланом, с которым исполнительница работала на проекте "Голос країни". Тина долгое время не комментировала этот факт, но некоторое время назад откровенно ответила на вопрос, есть ли у нее вторая половинка.
"Придется отвечать! Уже НЕТ (не плачем)", - сказала певица.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Трагедия на железной дороге, в УЗ сделали срочное предупреждение: какие поезда опаздывают
Оборвалась жизнь звезды шоу "Танцы со звездами", друзья потрясены: "Как же так, еще совсем молодая..."
Магнитная буря накрыла украинцев: сколько продлится удар и как уберечься от последствий
Судье "Мастер Шеф" Мартыновской понадобилась помощь врача: «Еле живая»
На этот раз в сторис в своем Instagram Кароль снова заговорила о личном. Она опубликовала красивое фото красной розы, которая примёрзла и была покрыта инеем.
"Так, как и мое сердце", - символично написала певица.
Ранее Politeka писала, что Кароль показала "скандал" во время фотосессии в плаще: "Может позволить себе...".
Напомним, что известный продюсер выгнал Тину Кароль из своей студии, подробности ссоры: "Иди домой".
A еще Politeka сообщала, что известный ведущий рассказал, что у него было с неприступной Тиной Кароль: "Она икона".