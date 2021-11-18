Известная украинская певица Тина Кароль, которой приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, сделала очень откровенное признание.

Как пишет Politeka.net, 36-летняя популярная украинская исполнительница Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Либерман) в 2008 году вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, а уже 18 ноября того же года родила первенца – сына Вениамина, который растет копией отца. К сожалению, в 2013 году Огир умер от рака желудка. С тех пор Тина Кароль долго была одинока и никак не комментировала свою личную жизнь.

Недавно в сети Кароль начали приписывать роман с молдавским певцом Даном Баланом, с которым исполнительница работала на проекте "Голос країни". Тина долгое время не комментировала этот факт, но некоторое время назад откровенно ответила на вопрос, есть ли у нее вторая половинка.

"Придется отвечать! Уже НЕТ (не плачем)", - сказала певица.

На этот раз в сторис в своем Instagram Кароль снова заговорила о личном. Она опубликовала красивое фото красной розы, которая примёрзла и была покрыта инеем.

"Так, как и мое сердце", - символично написала певица.

Ранее Politeka писала, что Кароль показала "скандал" во время фотосессии в плаще: "Может позволить себе...".

Напомним, что известный продюсер выгнал Тину Кароль из своей студии, подробности ссоры: "Иди домой".

A еще Politeka сообщала, что известный ведущий рассказал, что у него было с неприступной Тиной Кароль: "Она икона".