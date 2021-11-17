Співачка, народна артистка України, Тіна Кароль взяла участь у фотосесії, і зайнявши сміливу позу, похвалилася стрункими ногами в колготках.

Популярна співачка достатньо часу виділяє на догляд за собою, пише Politeka.net. Артистка регулярно займається спортом, завдяки чому її фігурі можна позаздрити.

В одному з інтерв'ю Тіна Кароль зізналася, що встає щодня о 5:15 ранку, вона зустрічає світанок, а потім приступає до вправ - красуня стрибає через скакалку, займається йогою і качає прес.

Після тренування зірка випиває півлітра води - це ідеальний початок дня для артистки.

Снідає українська знаменитість корисними продуктами - гуакамоле, авокадо і кіноа, але не забуває і про ароматну каву.

Завдяки спорту і харчуванню, фігура у Тіни Кароль гідна компліментів. Красуня може дозволити собі в будь-якій фотосесії найзухваліші пози.

Зокрема, зірка в новому сторіс розмістила знімок, на якій позує в плащі, піднявши струнку ногу. Красуня була в колготках з написаним словом: "Скандал" - назва одного з її хітів.

Макіяж з перламутровими тінями, і акуратна зачіска доповнили гарний образ співачки.

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