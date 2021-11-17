Певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль приняла участие в фотосессии, и заняв смелую позу, похвасталась стройными ногами в колготках.

Популярная певица достаточно времени выделяет на уход за собой, пишет Politeka.net. Артистка регулярно занимается спортом, благодаря чему ее фигуре можно позавидовать.

В одном из интервью Тина Кароль призналась, что встает ежедневно в 5:15 утра, она встречает рассвет, а затем приступает к упражнениям - красотка прыгает через скакалку, занимается йогой и качает пресс.

После тренировки звезда выпивает пол-литра воды — это идеальное начало дня для артистки.

Завтракает украинская знаменитость полезными продуктами - гуакамоле, авокадо и киноа, но не забывает и об ароматном кофе.

Благодаря спорту и питанию, фигура у Тины Кароль достойна комплиментов. Красотка может позволить себе в любой фотосессии самые дерзкие позы.

В частности, звезда в новом сторис разместила снимок, на которой позирует в плаще, подняв стройную ногу. Красотка была в колготках с написанным словом: "Скандал" - название одного из ее хитов.

Макияж с перламутровыми тенями, и аккуратная прическа дополнили красивый образ певицы.

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