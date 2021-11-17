Известный украинский саундпродюсер и друг погибшего музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), Владимир Бебешко, прокомментировал давний конфликт с певицей Тиной Кароль.

Давно ходят слухи о конфликте Владимира Бебешко и исполнительницы Тины Кароль. В программе ЖВЛ решили раскрыть детали произошедшего.

В сюжете говорится, что еще начинающая артистка недоучила слова песни "Намалюю тобі зорі", из-за чего не шла работа во звукозаписывающей студии. После этого Бебешко выгнал Тину Кароль доучивать слова.

По словам саундпродюсера, певица что-то мямлила в микрофон мимо текста.

""Таня, иди домой! Выучи песню эту, слова!, - говорю, - я не могу это слушать, что ты поешь". Она обиделась, пошла вон, но до сих пор это помнит, мы с ней смеемся", - рассказал Бебешко.

Сейчас оба в хороших отношениях, и уже никто не держит обиду друг на друга.

Отметим, настоящее имя Тины Кароль Татьяна Либерман.

Певица сейчас считается настоящей дивой украинской эстрады. Звезда заработала множество наград, а в 2017 году ей присвоили звание Народной артистки Украины.

Владимир Бебешко сейчас больше занимается собой, продюсер живет в Карпатах, и меньше общается с представителями шоу-бизнеса.

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