Відомий український телеведучий і актор Олександр Попов розповів про свої стосунки зі співачкою Тіною Кароль.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль завжди була героїнею світської хроніки. Життя і творчість зірки завжди породжували безліч чуток і домислів, а фанатам завжди не терпиться дізнатися щось нове про її особисте життя. Однак, Кароль не хоче коментувати свої стосунки з чоловіками.

А ось один з українських ведучих Олександр Попов відповів на запитання журналістів про можливий романтичний зв'язок з Тіною. Шоумену пригадали, як мило він воркував з артисткою під час зйомок "Танців з зірками", де був ведучим бекстейджу.

В інтерв'ю журналістам програми "ЖВЛ" Попов зазначив, що проблеми не було підійти до Кароль, проте нічого крім професійних відносин їх не об'єднує. "Вона ікона українського шоу-бізнесу, а я... у мене ніколи не було проблем підійти до неї і заговорити. Після того як я взяв у неї інтерв'ю, мені сказали: "ти нормальний? Вона зазвичай нікому нічого не коментує", - сказав Олександр Попов.

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