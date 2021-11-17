Известный украинский телеведущий и актер Александр Попов рассказал о своих отношениях с певицей Тиной Кароль.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль всегда была героиней светской хроники. Жизнь и творчество звезды всегда порождали множество слухов и домыслов, а фанатам всегда не терпится узнать что-то новое о ее личной жизни. Однако, Кароль не хочет комментировать свои отношения с мужчинами.

А вот один из украинских ведущих Александр Попов ответил на вопросы журналистов о возможной романтической связи с Тиной. Шоумену припомнили, как мило он ворковал с артисткой во время съемок "Танців з зірками", где был ведущим бэкстейджа.

В интервью журналистам программы «ЖВЛ» Попов отметил, что проблемы не было подойти к Кароль, однако ничего кроме профессиональных отношений их не объединяет. "Она икона украинского шоу-бизнеса, а я… После того как я взял у нее интервью, мне сказали: "Она обычно никому ничего не комментирует", – похвастался Попов.

Напомним, Кароль в платье с разрезом от бедра показала свой талант на грузинских "Танцах со звездами": "Холостяк" Макацария в восторге.

Как сообщала Politeka, Кароль, улетевшую из Украины, засекли в ресторане с импозантными мужчинами: "Роза в саду".

Также Politeka писала, что Кароль вдали от Украины появилась в обществе завидного "Холостяка"-красавца Макацарии: "Добро пожаловать".