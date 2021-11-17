Відомий український саундпродюсер і друг загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), Володимир Бебешко, прокоментував давній конфлікт зі співачкою Тіною Кароль.
Давно ходять чутки про конфлікт Володимира Бебешка і виконавиці Тіни Кароль. В програмі ЖВЛ вирішили розкрити деталі події.
У сюжеті йдеться, що ще починаюча артистка недовчила слова пісні "Намалюю тобі зорі", через що не йшла робота у звукозаписній студії. Після цього Бебешко вигнав Тіну Кароль доучувати слова.
За словами саундпродюсера, співачка щось мимлила в мікрофон повз текст.
""Таня, йди додому! Вивчи пісню цю, слова!,- кажу , - Я не можу це слухати, що ти співаєш". Вона образилася, пішла геть, але досі це пам'ятає, ми з нею сміємося", - розповів Бебешко.
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Зараз обидва в хороших відносинах, і вже ніхто не тримає образу один на одного.
Зазначимо, справжнє ім'я Тіни Кароль Тетяна Ліберман.
Співачка зараз вважається справжньою дівою української естради. Зірка заробила безліч нагород, а в 2017 році їй присвоїли звання Народної артистки України.
Володимир Бебешко зараз більше займається собою, продюсер живе в Карпатах, і менше спілкується з представниками шоу-бізнесу.
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