Відомий український саундпродюсер і друг загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна), Володимир Бебешко, прокоментував давній конфлікт зі співачкою Тіною Кароль.

Давно ходять чутки про конфлікт Володимира Бебешка і виконавиці Тіни Кароль. В програмі ЖВЛ вирішили розкрити деталі події.

У сюжеті йдеться, що ще починаюча артистка недовчила слова пісні "Намалюю тобі зорі", через що не йшла робота у звукозаписній студії. Після цього Бебешко вигнав Тіну Кароль доучувати слова.

За словами саундпродюсера, співачка щось мимлила в мікрофон повз текст.

""Таня, йди додому! Вивчи пісню цю, слова!,- кажу , - Я не можу це слухати, що ти співаєш". Вона образилася, пішла геть, але досі це пам'ятає, ми з нею сміємося", - розповів Бебешко.

Зараз обидва в хороших відносинах, і вже ніхто не тримає образу один на одного.

Зазначимо, справжнє ім'я Тіни Кароль Тетяна Ліберман.

Співачка зараз вважається справжньою дівою української естради. Зірка заробила безліч нагород, а в 2017 році їй присвоїли звання Народної артистки України.

Володимир Бебешко зараз більше займається собою, продюсер живе в Карпатах, і менше спілкується з представниками шоу-бізнесу.

Нагадаємо, відомий продюсер накинувся на свою екс-підопічну

А ще Politeka повідомляла, співачка порвала з продюсером, всі подробиці конфлікту

Також Politeka писала, що співачка розповіла про зраду продюсера і погрози