Тіна Кароль пояснила, чому скасувала всі концерти і гастролі в Росії після окупації Криму і розв'язання війни на Донбасі.

Напередодні популярна українська співачка відвідала Грузію. Там Кароль виступила в місцевому варіанті шоу «Танці з зірками», а також дала кілька інтерв'ю. В одному з них співачку попросили прокоментувати своє рішення щодо припинення виступів у Росії.

Кароль зізналася, що не їздить зараз в Росію через те, що не хоче «продавати душу».

«У 2014 році я сказала, що залишаюся в Україні. Незважаючи на те, що пропозицій було багато. Я після цього не їздила туди з гастролями», - заявила співачка.

Вона додала, що це був її усвідомлений вибір.

«Це мій вибір, після цього вибору стало більше любові. Любов людей для мене все. Коли залишаєшся на ринку України це складно. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу», - підкреслила Кароль.

Відзначимо, що досі артистка жодного разу не змінила свого рішення.

Нагадаємо, Кароль в сукні з розрізом від стегна показала свій талант на грузинських "Танцях з зірками".

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