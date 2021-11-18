Осадчій поскаржилися на Тіну Кароль, Потапа ,Полякову та інших: "Зайняли сцену і не зрушити"

Катя Осадча-дружина актора Юрія Горбунова і ведуча авторської програми» Світське життя " показала цілу серію кадрів, на яких з'явилася в компанії відразу з кількома колегами.

Катерина взяла участь в цікавому заході і вибрала для цього вельми оригінальний наряд. Артистка також показала і образи своїх колег, які з'явилися на світському вечорі, присвяченому моді.

"Церемонія нагородження премією Best Fashion Awards Собрали зібрали для вас безліч пікантних ексклюзивів від наймодніших людей країни! Вже цієї неділі тільки в "Світському житті"! Цікаво?» - написала Осадча під постом.

Шанувальники підтримали новий пост зірки: "хто зліва на 1 фото?); Хоча обличчя нові. . набридли Полякови / Потапи / Тіни / і тому подібні.. зайняли сцену і не зрушити.. то чиїсь родичі депутатські - на всіх концертах бюджетних, як у корита..; А зрозуміло.. індустрія моди"»

Раніше в новому пості на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася ефектним осіннім аутфітом.

"Солодкий листопад", - підписала відео телеведуча.

Вона була відображена в сукні і светрі бежевого відтінку з білим квітковим візерунком. Ці предмети одягу входять в нову колекцію, яку телеведуча створила спільно з дизайнером Андре Таном.

Нагадавши, розпатлана Осадча в піжамі і без макіяжу звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Осадча нарвалася на критику за невдалі фото в сукні від Андре Тана.

Також Politeka писала, що Осадча похвалилася стильним вбранням на осінній прогулянці.