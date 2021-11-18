Катя Осадчая – супруга актера Юрия Горбунова и ведущая авторской программы «Светская жизнь» показала целую серию кадров, на которых появилась в компании сразу с несколькими коллегами.

Катерина приняла участие в интересном мероприятии и выбрала для этого весьма оригинальный наряд. Артистка также показала и образы своих коллег, которые появились на светском вечере, посвященном моде.

«Церемония награждения премией Best Fashion Awards😉 Собрали для вас множество пикантных эксклюзивов от самых модных людей страны! Уже в это воскресенье только в «Светской жизни»! Любопытно?» - написала Осадчая под постом.

Поклонники поддержали новый пост звезды: «Кто слева на 1 фото?); Хотя лица новые.. надоели Поляковы/Потапы/Тины/и тому подобные.. заняли сцену и не сдвинуть.. то чьи-то родственники депутатские- на всех концертах бюджетных,как у корыта..; А понятно.. индустрия моды».

Ранее в новом посте на своей странице в Инстаграм звезда поделилась эффектным осенним аутфитом.

«Сладкий ноябрь», - подписала видео телеведущая.

Она была запечатлена в платье и свитере бежевого оттенка с белым цветочным узором. Эти предметы одежды входят в новую коллекцию, которую телеведущая создала совместно с дизайнером Андре Таном.

Напомним, растрепанная Осадчая в пижаме и без макияжа обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана.

Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.