Катя Осадчая – супруга актера Юрия Горбунова и ведущая авторской программы «Светская жизнь» показала целую серию кадров, на которых появилась в компании сразу с несколькими коллегами.
Катерина приняла участие в интересном мероприятии и выбрала для этого весьма оригинальный наряд. Артистка также показала и образы своих коллег, которые появились на светском вечере, посвященном моде.
«Церемония награждения премией Best Fashion Awards😉 Собрали для вас множество пикантных эксклюзивов от самых модных людей страны! Уже в это воскресенье только в «Светской жизни»! Любопытно?» - написала Осадчая под постом.
Поклонники поддержали новый пост звезды: «Кто слева на 1 фото?); Хотя лица новые.. надоели Поляковы/Потапы/Тины/и тому подобные.. заняли сцену и не сдвинуть.. то чьи-то родственники депутатские- на всех концертах бюджетных,как у корыта..; А понятно.. индустрия моды».
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Мокрый снег и мороз: где в Украине зима начнется уже 18 ноября
Тетя забрала из детсада: жизнь маленькой украинки оборвалась по дороге домой
Победительница "Холостяка" Анна Богдан поколотила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская удивила романтичным кадром с Ярославским: "Я девочка и хочу…"
Ранее в новом посте на своей странице в Инстаграм звезда поделилась эффектным осенним аутфитом.
«Сладкий ноябрь», - подписала видео телеведущая.
Она была запечатлена в платье и свитере бежевого оттенка с белым цветочным узором. Эти предметы одежды входят в новую коллекцию, которую телеведущая создала совместно с дизайнером Андре Таном.
Напомним, растрепанная Осадчая в пижаме и без макияжа обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана.
Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.