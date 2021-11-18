Відомий співак і соліст групи "Иванушки International" Кирило Туриченко, з яким зустрічалася Тіна Кароль до заміжжя, вразив змінами в зовнішності перед весіллям.

Чоловік не так часто показує нові кадри, проте кожен знімок досить бурхливо обговорюють фанати. Цього разу артист вирішив змінити образ.

Причому Кирило пішов на сміливий крок – з брюнета перетворився на справжнього блондина, з повністю знебарвленим волоссям. Практично білий колір волосся сильно перетворив чоловіка, що оцінили далеко не всі фанати:

«Хорошого концерту, брат!🔥 ; Кирило 😭 краще свій колір...всередині така краса, а зовні елегантність ....ну навіщо... Кирило ну навіщо ти пофарбувався♪ Давай назад в брюнета!; Кирило-брюнетом ті більше йде; Кирюша! Навіщо перефарбувався?! Ти виразніше виглядав брюнетом!!!; Темний колір був краще); Поверни свій натуральний колір волосся! Як шкода що я не в Москві 😢; був таким красивим і раптом все зіпсував😢що за колір волосся?» - пишуть в мережі.

Нагадаємо, відома українська співачка Тіна Кароль до заміжжя з нині покійним продюсером Євгеном Огіром зустрічалася з відомим російським актором, музикантом і солістом групи "Иванушки International" Кирилом Туриченко. За словами співака, зараз вони зв'язки не підтримують, але колись у них були хороші стосунки, вони навіть жили разом.

Нещодавно 38-річний Туриченко зробив пропозицію своїй коханій дівчині Дарині Тарасовій. Зараз пара відпочиває в Африці.

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