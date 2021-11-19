Відому співачку і народну артистку України Тіну Кароль на одному з виступів порівняли з персонажем мультфільму через її вбрання.
Тіна Кароль є популярною артисткою. Вона почала свою кар'єру ще в підлітковому віці, коли брала участь на безлічі вокальних конкурсів і перемагала на них. Тепер вона є народною артисткою України. Як передає Politeka.net, нещодавно Тіна Кароль випустила альбом "Другой рай".
Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Тіна Кароль покинула Україну і вирушила до Грузії, щоб виступити там на шоу "Танці з зірками". На кадрах співачка виходить на сцену в шикарній білій сукні з яскраво-синіми рукавичками.
Шанувальники порівняли Тіну Кароль з персонажем відомого мультфільму "Смурфіки" через її вбрання на сцені. Співачка зробила "репост" цієї публікації, тим самим позитивно оцінивши гутку.
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"Через кілька днів до нас дійшло, на кого була схожа Тіна", - висловилася фан-групи співачки.
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