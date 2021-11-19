Известную певицу и народную артистку Украины Тину Кароль на одном из выступлений сравнили с персонажем мультфильма из-за её наряда.
Тина Кароль является популярной артисткой. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, когда участвовала на множестве вокальных конкурсов и побеждала на них. Теперь она является Народной артисткой Украины. Как передает Politeka.net, недавно Тина Кароль выпустила альбом "Другой рай".
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Тина Кароль покинула Украину и отправилась в Грузию, чтобы выступить там на шоу "Танцы со звездами". На кадрах певица выходит на сцену в шикарном белом платье с ярко-синими перчатками.
Поклонники сравнили Тину Кароль с персонажем известного мультфильма "Смурфики" из-за её наряда на сцене. Певица сделала "репост" этой публикации, тем самым позитивно оценив гутку.
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"Спустя несколько дней до нас дошло, на кого была похожа Тина", - высказалась фан-группы певицы.
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