Известная певица Тина Кароль, которая недавно кардинально сменила имидж, порадовала поклонников архивными кадрами, неожиданно вспомнив свое выступление на «Танцах со звездами».
Как пишет Politeka.net, 36-летняя Тина Кароль в новом сезоне отказалась от участия во многих проектах. Она не стала ведущей «Танцев со звездами», уступив свое место Иванне Онуфрийчук. Также звезда заявляла, что больше не будет тренером «Голоса страны».
У себя в сторис певица неожиданно вспомнила свой танец с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Она поделилась фрагментом, где оказалась в страстных объятиях Жука.
Отметим, что танец вызвал настоящий фурор среди зрителей, которые оставили массу комплиментов Тине.
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«Всё сложилось в один красивый орнамент - душевный Лауд, нежная Юля и очень женственная Кароль!», «Все хвалят Тину и Юлю, а я просто порадуюсь за Диму Жука», «Тина чисто дала всем финалисткам подержать её стакан с пивом», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тина Кароль в тесном кожаном костюме показала новую себя.
Ранее Politeka писала, что Кароль покрасовалась перед зеркалом в лосинах и вышиванке: кадры.
A еще Politeka сообщала, что Тина Кароль в платье-пиджаке удивила новым образом: "Девушка, вы шикарны".