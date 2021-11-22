Известная певица Тина Кароль, которая недавно кардинально сменила имидж, порадовала поклонников архивными кадрами, неожиданно вспомнив свое выступление на «Танцах со звездами».

Как пишет Politeka.net, 36-летняя Тина Кароль в новом сезоне отказалась от участия во многих проектах. Она не стала ведущей «Танцев со звездами», уступив свое место Иванне Онуфрийчук. Также звезда заявляла, что больше не будет тренером «Голоса страны».

У себя в сторис певица неожиданно вспомнила свой танец с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Она поделилась фрагментом, где оказалась в страстных объятиях Жука.

Отметим, что танец вызвал настоящий фурор среди зрителей, которые оставили массу комплиментов Тине.

«Всё сложилось в один красивый орнамент - душевный Лауд, нежная Юля и очень женственная Кароль!», «Все хвалят Тину и Юлю, а я просто порадуюсь за Диму Жука», «Тина чисто дала всем финалисткам подержать её стакан с пивом», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль в тесном кожаном костюме показала новую себя.

Ранее Politeka писала, что Кароль покрасовалась перед зеркалом в лосинах и вышиванке: кадры.

A еще Politeka сообщала, что Тина Кароль в платье-пиджаке удивила новым образом: "Девушка, вы шикарны".