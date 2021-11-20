Відома співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників у соцмережі незвичайним кадром у своєму оновленому образі.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно презентувала новий альбом "Двойной рай" і показала себе в оновленому іміджі, часто радує шанувальників яскравими фото і відео у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася стильним фото, на якому з'явилася в оригінальному образі.

Як видно, на фотографії Тіна відображена в цікавій міській локації. Перед камерою вона з'явилася в короткій чорній сукні-піджаку цікавого крою з великими гудзиками. На її ногах темні прозорі колготки і чоботи. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і задумливий вигляд.

У підписі до публікації Кароль написала: "Нехай гострі погляди, нехай складні будні, все марно, якщо ти – фортеця, ясність – ваш меч. Всім прекрасних вихідних". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами: "Нас чекає нова пісня?", "Це знову рядки з нової пісні?", "Дівчино, ви шикарні", "Шикарна!", "Який гарний образ", "Красуня", "Помер від вашої краси", "Дуже красива", "Вау".

Нагадаємо, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри.

Як повідомляла Politeka, Дівчинка-копія Тіни Кароль підкорила синхронним танцем зі співачкою: "Боже, така мила".

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