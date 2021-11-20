Три года назад у Тины Кароль появился двойник - маленькая девочка, копирующая образы певицы и показывающая оригинальные видео с исполнением композиций артистки.

Юной Тине Синяговской всего семь лет, но у нее уже есть своя армия поклонников в Инстаграм. Там мама Надежда выставляет разные видео с маленькой Тиной, которая уже не раз примеряла новые образы своего кумира.

Наряды для девочки ее мама шьет самостоятельно. В Инстаграме она публикует разные ролики, которые нередко сама Тина Кароль постит в социальных сетях. В этот раз в Тик-Токе певицы появился небольшой отрывок с ней.

Артистка исполняла свою новую песню «Двойной рай» и танцевала близко к камере. Этот момент и повторила маленькая девочка, чем умилила сеть:

«Боже, такая милая; Вау, Тина тут очень красивая; у, милота; богема; наша, своя; сначала надо выучить движения, а потом уже записывать; как красиво» - отвечают в Тик-Ток.

Ранее Синяговская с мамой повторили образ певицы и антураж, в котором она выступила на сцене Atlas Weeekend с песней "Хороший парень". Тогда Тина была в классическом костюме, с собранными назад волосами. Звезда выехала на сцену лежа на мотоцикле - спиной к водителю.

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