Три года назад у Тины Кароль появился двойник - маленькая девочка, копирующая образы певицы и показывающая оригинальные видео с исполнением композиций артистки.
Юной Тине Синяговской всего семь лет, но у нее уже есть своя армия поклонников в Инстаграм. Там мама Надежда выставляет разные видео с маленькой Тиной, которая уже не раз примеряла новые образы своего кумира.
Наряды для девочки ее мама шьет самостоятельно. В Инстаграме она публикует разные ролики, которые нередко сама Тина Кароль постит в социальных сетях. В этот раз в Тик-Токе певицы появился небольшой отрывок с ней.
@tinakarol
#дуэт с @olyafedorovuch 💞 #двойнойрайПопулярные статьи сейчас♬ Двойной рай - Тина КарольПоказать еще
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Артистка исполняла свою новую песню «Двойной рай» и танцевала близко к камере. Этот момент и повторила маленькая девочка, чем умилила сеть:
«Боже, такая милая; Вау, Тина тут очень красивая; у, милота; богема; наша, своя; сначала надо выучить движения, а потом уже записывать; как красиво» - отвечают в Тик-Ток.
Ранее Синяговская с мамой повторили образ певицы и антураж, в котором она выступила на сцене Atlas Weeekend с песней "Хороший парень". Тогда Тина была в классическом костюме, с собранными назад волосами. Звезда выехала на сцену лежа на мотоцикле - спиной к водителю.
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