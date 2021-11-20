Известная певица Тина Кароль порадовала поклонников в соцсети необычным кадром в своем обновленном образе.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Тина Кароль, которая недавно презентовала новый альбом "Двойной рай" и показала себя в обновленном имидже, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась стильным фото, на котором появилась в оригинальном образе.

Как видно, на фотографии Тина запечатлена в интересной городской локации. Перед камерой она появилась в коротком черном платье-пиджаке интересного кроя с большими пуговицами. На ее ногах темные прозрачные колготки и сапоги. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки и задумчивый вид.

В подписи к публикации Кароль написала: "Пусть острые взгляды, пусть сложные будни, все тщетно, если ты – крепость, ясность – ваш меч. Всем прекрасных выходных". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Нас ожидает новая песня?", "Это снова строчки из новой песни?", "Девушка, вы шикарны", "Шикарная!", "Какой красивый образ", "Красотка", "Умер от вашей красоты", "Очень красивая", "Вау".

Напомним, Кароль в узком кожаном костюме показала новую себя: эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Девочка-копия Тины Кароль покорила синхронным танцем с певицей: "Боже, такая милая".

Также Politeka писала, что Кароль в колготках и соблазнительном боди показала, что не зря увлекается йогой: гибкость впечатляет.