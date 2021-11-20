Відома співачка Тіна Кароль поділилася в соцмережі яскравими кадрами з нової фотосесії, на яких постала в новому образі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно представила новий альбом "Двойной рай" і атмосферний кліп однойменну пісню, часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс чарівними кадрами з нової фотосесії.

На фотографіях Тіна відображена в тьмяній кімнаті з граючими на стінах тінями. Перед камерою вона з'явилася в коричневому шкіряному костюмі, який складається з довгої спідниці з вирізом і піджака з кишенями, а доповнюють образ чорні босоніжки на шпильках. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігурку співачки. Її волосся розпушені і акуратно укладені, а на обличчі легкий природний макіяж.

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