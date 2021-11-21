Відома співачка Тіна Кароль після зміни іміджу почала частіше показувати в Instagram свої різні образи, які подобаються їй найбільше.
Популярна виконавиця змінила зачіску не тільки для нового кліпу. За словами Кароль, так вона шукає щось нове і відмовляється від звичного стилю.
Цього разу в соціальній мережі Instagram виконавиця показала модний і простий лук одночасно. Причому позувала Тіна у вишиванці, але не стала помічати, з якої нагоди. інтригуючий образ привернув увагу досить швидко.
Зараз Кароль проводить весь свій вільний час з сином, тому відвідує з ним різні заходи, приділяє багато часу відпочинку з ним і показує особисті фото в мережі.
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Раніше Кароль порадувала кадром, зробленим у цікавій міській локації. Перед камерою вона з'явилася в короткій чорній сукні-піджаку цікавого крою з великими гудзиками. На її ногах темні прозорі колготки і чоботи.
Шанувальники тут же почали коментувати: "Нас чекає нова пісня?", "Це знову рядки з нової пісні?", "Дівчина, ви шикарні", " шикарна!", "Який гарний образ", "красуня", "помер від вашої краси", "дуже красива", "Вау".
Нагадавши, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри.
Як повідомляла Politeka, Дівчинка-копія Тіни Кароль підкорила синхронним танцем зі співачкою:"Боже, така мила".
Також Politeka писала, що Кароль в колготках і спокусливому боді показала, що не дарма захоплюється йогою: гнучкість вражає.