Відома співачка Тіна Кароль після зміни іміджу почала частіше показувати в Instagram свої різні образи, які подобаються їй найбільше.

Популярна виконавиця змінила зачіску не тільки для нового кліпу. За словами Кароль, так вона шукає щось нове і відмовляється від звичного стилю.

Цього разу в соціальній мережі Instagram виконавиця показала модний і простий лук одночасно. Причому позувала Тіна у вишиванці, але не стала помічати, з якої нагоди. інтригуючий образ привернув увагу досить швидко.

Зараз Кароль проводить весь свій вільний час з сином, тому відвідує з ним різні заходи, приділяє багато часу відпочинку з ним і показує особисті фото в мережі.

Раніше Кароль порадувала кадром, зробленим у цікавій міській локації. Перед камерою вона з'явилася в короткій чорній сукні-піджаку цікавого крою з великими гудзиками. На її ногах темні прозорі колготки і чоботи.

Шанувальники тут же почали коментувати: "Нас чекає нова пісня?", "Це знову рядки з нової пісні?", "Дівчина, ви шикарні", " шикарна!", "Який гарний образ", "красуня", "помер від вашої краси", "дуже красива", "Вау".

Нагадавши, Кароль у вузькому шкіряному костюмі показала нову себе: ефектні кадри.

Як повідомляла Politeka, Дівчинка-копія Тіни Кароль підкорила синхронним танцем зі співачкою:"Боже, така мила".

Також Politeka писала, що Кароль в колготках і спокусливому боді показала, що не дарма захоплюється йогою: гнучкість вражає.