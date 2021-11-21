Известная певица Тина Кароль после смены имиджа начала чаще показывать в Инстаграм свои разные образы, которые нравятся ей больше всего.

Популярная исполнительница сменила прическу не только для нового клипа. По словам Кароль, так она ищет что-то новое и отказывается от привычного стиля.

В этот раз в социальной сети Инстаграм исполнительница показала модный и простой лук одновременно. Причем позировала Тина в вышиванке, но не стала подмечать, по какому случаю. интригующий образ привлек внимание довольно быстро.

Сейчас Кароль проводит все свое свободное время с сыном, поэтому посещает с ним разные мероприятия, уделяет много времени отдыху с ним и показывает личные фото в сети.

Ранее Кароль порадовала кадром, сделанным в интересной городской локации. Перед камерой она появилась в коротком черном платье-пиджаке интересного кроя с большими пуговицами. На ее ногах темные прозрачные колготки и сапоги.

Поклонники тут же принялись комментировать: "Нас ожидает новая песня?", "Это снова строчки из новой песни?", "Девушка, вы шикарны", "Шикарная!", "Какой красивый образ", "Красотка", "Умер от вашей красоты", "Очень красивая", "Вау".

Напомним, Кароль в узком кожаном костюме показала новую себя: эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Девочка-копия Тины Кароль покорила синхронным танцем с певицей: "Боже, такая милая".

Также Politeka писала, что Кароль в колготках и соблазнительном боди показала, что не зря увлекается йогой: гибкость впечатляет.