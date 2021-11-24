Популярная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль, которая сегодня презентовала новый клип на песню из альбома "Двойной рай", похвасталась фигурой на съемке.

Тина Кароль в этом году не один раз удивляла выбором наряда, а также кадрами в Инстаграм. Теперь звезда ведет профиль более открыто – говорит о планах на гастроли, показывает свой дом, делится бекстейдж-кадрами.

С недавних пор она также начала меняться, примеряет непривычную для себя одежду, меняет прическу и отступает от давней манеры исполнения песен. На одной из новых фотосессий Кароль также похвасталась формами.

На белом фоне в простом коричневом костюме Тина позировала прямо на полу и покрутилась, чтобы продемонстрировать изгибы с выгодного ракурса.

Ранее в коротком ролике, который снимался одним кадром, звезда снялась в черном облегающем платье с декольте. Mood Video уже собрало множество позитивных комментариев от поклонников творчества артистки.

В клипе Кароль соблазнительно позировала в черном платье, которое контрастировало с белым фоном без других элементов декора. Пользователи оценили по-своему, не обошлось без комментариев про Дана.

Ранее сообщалось, Кароль покрасовалась перед зеркалом в лосинах и вышиванке, впечатлив фигурой: фото

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