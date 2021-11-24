Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка пару днів тому дала яскравий концерт і повернулася зі зйомок, поділилася пам'ятними кадрами зі своїх виступів.
Виконавиця вирішила показати цілу добірку з кадрами, які раніше не показувала. Причому артистка підібрала найважливіші моменти, на яких блищала в різному одязі.
Так, зірка показала кількома етапами, як зазвичай проходить її виступ і її підготовка до нього. Без команди Лопес би ніяк не обійшлася, адже вони допомагають артистці робити все, навіть переодягають її разом.
"Це останній постріл для мене 😍 » - пише Лопес під кадрами.
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Шанувальники підтримують:
"Я дуже радий за тебе! Ви просто сяяли в # AMAs, виконавши пісню "On My Way" зі свого нового фільму "Marry Me"😍; чітко прицілилася; головне сміливість; Ви були такими ідеальними!; дуже сильно тебе люблю ♥; Легенда 🔥; так прекрасно; Моя королева😍❤️приголомшливо👍красиве виконання ❤️".
Раніше для яскравої появи Дженніфер вибрала модну сукню зі спеціальною накидкою, більше схожою на весільну фату. Кремове плаття з фатином, акуратні прикраси і яскравий макіяж ідеально гармоніювали один з одним.
Оскільки Дженніфер відступила від звичних зухвалих образів з комбінезонами і спідницями, фанати були здивовані.
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