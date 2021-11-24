Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая пару дней назад дала яркий концерт и вернулась со съемок, поделилась памятными кадрами со своих выступлений.
Исполнительница решила показать целую подборку с кадрами, которые ранее не показывала. Причем артистка подобрала самые важные моменты, на которых блистала в разной одежде.
Так, звезда показала несколькими этапами, как обычно проходит ее выступление и ее подготовка к нему. Без команды Лопес бы никак не обошлась, ведь они помогают артистке делать все, даже переодевают ее вместе.
«Это последний выстрел для меня 😍» - пишет Лопес под кадрами.
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Поклонники поддерживают:
«Я очень рад за тебя! Вы просто сияли в #AMAs, исполнив песню "On My Way" из своего нового фильма "Marry Me" 😍; Четко прицелилась; главное смелость; Вы были такими идеальными!; очень сильно тебя люблю ♥; Легенда 🔥; Так прекрасно; Моя королева😍❤️Потрясающе👍Красивое исполнение ❤️».
Ранее для яркого появления Дженнифер выбрала модное платье со специальной накидкой, больше похожей на свадебную фату. Кремовое платье с фатином, аккуратные украшения и яркий макияж идеально гармонировали друг с другом.
Поскольку Дженнифер отступила от привычных дерзких образов с комбинезонами и юбками, фанаты были удивлены.
Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы
А еще Politeka сообщала, что 52-летняя Лопес в маленьком топике лишила дара речи на красной дорожке
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке