Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая пару дней назад дала яркий концерт и вернулась со съемок, поделилась памятными кадрами со своих выступлений.

Исполнительница решила показать целую подборку с кадрами, которые ранее не показывала. Причем артистка подобрала самые важные моменты, на которых блистала в разной одежде.

Так, звезда показала несколькими этапами, как обычно проходит ее выступление и ее подготовка к нему. Без команды Лопес бы никак не обошлась, ведь они помогают артистке делать все, даже переодевают ее вместе.

«Это последний выстрел для меня 😍» - пишет Лопес под кадрами.

Поклонники поддерживают:

«Я очень рад за тебя! Вы просто сияли в #AMAs, исполнив песню "On My Way" из своего нового фильма "Marry Me" 😍; Четко прицелилась; главное смелость; Вы были такими идеальными!; очень сильно тебя люблю ♥; Легенда 🔥; Так прекрасно; Моя королева😍❤️Потрясающе👍Красивое исполнение ❤️».

Ранее для яркого появления Дженнифер выбрала модное платье со специальной накидкой, больше похожей на свадебную фату. Кремовое платье с фатином, аккуратные украшения и яркий макияж идеально гармонировали друг с другом.

Поскольку Дженнифер отступила от привычных дерзких образов с комбинезонами и юбками, фанаты были удивлены.

