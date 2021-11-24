Діти артистів Алли Пугачової і Максима Галкіна зачаровують публіку - цього разу Ліза отримала масу компліментів за вихід на подіум в різних образах.

У 2013 році Алла Пугачова і Максим Галкін стали батьками двійнят, Гаррі і Лізи, передає Politeka.net.

Малюки з самого раннього віку привертали увагу публіки, та вже стали справжніми зірками. Шанувальники створюють сторінки, присвячені дітям в соцмережах, в яких публікують не тільки нові кадри, а й згадують старі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зокрема, в мережі згадали дефіле дівчинки, коли їй було всього чотири рочки. Тоді Ліза Галкін була однією з героїнь модного показу Валентина Юдашкіна.

У сюжеті йдеться, що зал онімів, коли побачив Лізу Галкіну, а Алла Пугачова підтримувала дівчинку оплесками.

"А що толку: переживаю я чи не переживаю? Се ля ві", - прокоментувала примадонна за лаштунками своє ставлення до дітей.

"Красуня❤️", " Лізонька-красуня!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Алла молодець в усіх відношеннях", " тьху, не наврочити😍"," диво❤️❤️❤️", " Правильно, що переживати, все одно виростуть бездарями. Правда вона навряд чи доживе", - написали користувачі Мережі.

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