Известный российский шоумен Максим Галкин вместе со знаменитой исполнительницей Аллой Пугачевой отпраздновали двадцатилетие совместной жизни.

Как известно, 72-летняя Примадонна и ее 45-летний супруг живут за городом в огромном собственном особняке, который своим строением больше напоминает небольшой личный замок пары. Они также часто делится снимками, сделанными в своем «дворце», показывают детей и удивляют разными моментами.

На фан-аккаунтах часто сами публикуют памятные моменты Пугачевой с мужем и детьми. И этот раз не был исключением, звезд хотели поздравить с 20-летием совместной жизни.

«20 лет вместе ❤️» - коротко сказано в подписи под подборкой личных кадров Пугачевой и Галкина.

«Очень трогательное и нежное видео😍; Как просто и приятно, когда тебе одевают капюшончик от снега... Внимание и Забота, вот оно счастье!; Вы крутые и этим все сказано любви вам на долгую жизнь❤; Очень красивые! Будьте счастливы вместе ❤ ; Счастья вам на долгие годы💞; Поздравляем ❤️Замечательная семья 🙏🏼❤️Пусть каждый день только Радует! Счастья! 😍Любви! ❤️Мира! Добра; Глаза у обоих горят!!!❤️ это любовь!!».

Нередко Пугачева также снимает с Галкиным разные видео, чтобы похвастаться разными моментами их счастливой жизни. Пара показывает не только детей в Инстаграм, но и простые поездки в авто, показывая свои образы.

Ранее Politeka писала, что внук Пугачевой приехал в гости, Галкин снял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры.

Напомним, что Алла Пугачева сняла Галкина в одном полотенце налегке, эпическое фото: "Купидон в тапках".

A еще Politeka сообщала, что Галкин показал Пугачеву в коротком платье и на каблуках в их семейном "замке": "Такая хрупкая".