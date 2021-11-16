Відомий російський гуморист Максим Галкін показав кумедне фото з минулого, яке зробила його дружина Алла Пугачова, знімок викликав бурхливе обговорення в мережі.
Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист Максим Галкін, який два десятки років живе в шлюбі з примадонною Аллою Пугачовою, виклав у своєму Instagram кумедне фото. За словами артиста, цей знімок десять років тому зробила його дружина.
На фотографії більш молодий Максим позує на красивій зеленій галявині, мабуть, у дворі свого будинку. І все б нічого, але на кадрі гуморист позує, замотаний в невеликий білий рушник, на його ногах домашні тапки, а в руках він тримає маленький лук і весело посміхається.
У підписі до публікації Галкін написав: "Купідон в тапках. 2011 р. Фотохудожник Алла Пугачова". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію артиста: "Це геніально, як і все, що робить Алла", "Літнє, позитивне фото! Максим, який же ви запальничка! Чарівності вистачає на весь світ!", "Який купідончик", "Зараз рушник розв'яжеться", "А крила де? Полетіли?", "Круте фото".
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