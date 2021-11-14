Дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Елизавета часто впечатляет публику своими образами и удивляет видом на новых кадрах от счастливых родителей.

Как известно, у Аллы Пугачевой и Максима Галкина двое детей, которых ему выносила суррогатная мать. На момент зачатия ее матери было уже более шестидесяти лет, и Алла Пугачева по медицинским показаниям не стала рисковать и вынашивать беременность сама.

Пара часто балует детей, нанимает ему репетиторов, показывает Лизу и Гарри в Инстаграм и даже завела им личные страницы, в сети также есть много фан-аккаунтов. В этот раз пользователей порадовала маленькая Лиза, которая помогала отцу на кухне вместе с братом.

Отметим, появление Лизы стало возможным благодаря криогенной заморозке яйцеклеток ее матери. В начале 2000-х годов Алла Пугачева по совету друзей захотела оставить для себя вероятность еще раз стать матерью и заморозила несколько яйцеклеток в специальном банке.

«Все вместе ❤️🙏; Красатулички 🙏; Ох. Вы. Мои. Хорошие; ❤️Это счастье , когда все вместе; Такая идиллия семейная, здорово, я очень рада за вас, люблю вас всех, налюбоваться не могу; Умнички👍; Папочка пробу снимает с салатиков приготовленных детками; Обожаю Вас Всех; Папа любуется детками!!! Ну хозяйка растет🔥; Приятного аппетита, Максим! Молодцы ребята!❤; Люблю и обожаю вас. ❤️Великолепие» - пишут фанаты.

«Очень хочу, чтобы они выросли хорошими. Очень хочу, чтобы я успела их воспитать. Важно воспитать в детях великодушие и милосердие», - отметила Пугачева в интервью.

Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.

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