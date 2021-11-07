Знаменитая российская певица Алла Пугачева рядом с дочкой Кристиной Орбакайте, которая пошла по стопам легендарной матери, восхитила Сеть.

Алле Пугачевой уже 72 года, она завязала с концертами и выступлениями, и посвятила себя семейной жизни с мужем шоуменом Максимом Галкиным и их маленькими детьми. Тем не менее интерес з артистке не спадает. В соцсетях есть немало фан-грапп, где регулярно появляются фото Пугачевой с родными и друзьями.

Так, на одной из таких страниц опубликовали фото, на котором Пугачева запечатлена со своей старшей дочерью, певицей Кристиной Орбакайте, которая в мае 2021 года отпраздновала свое 50-летие. Орбакайте запечатлена в футболке с надписью «Не жизнь, а сказка».

Похоже, що фото сделано во время какого-то праздника. Певицы просто сияют от радости.

Пользователи Сети не поскупились на комплименты.

«Милые девчонки», «Здорово», «Красотки», «Две звезды, две красотки и как две сестры», «Вы прекрасно выглядите❤ Вы пример для многих», - пишут в комментариях.

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