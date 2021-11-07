Певица Алла Пугачева и Максим Галкин привлекли внимание публики, супруги вышли в свет во всем черном.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных семейству Пугачевой-Галкина, опубликовали фото звездной четы.

Так, на одном светском мероприятии была замечена Алла Пугачева в компании супруга Максима Галкина. Для выхода в свет певица, как, впрочем и ее молодой муж, выбрала черный наряд:блузку,кожаную юбку с широким поясом и пальто. Образ певица дополнили модной кепкой и темными очками.

Галкин был одет в черную рубашку рубашку, штаны и пиджак.

«Люблю тебя, мой муж любимый,

Ты очень-очень дорог мне.

Ты для меня незаменимый,

Всегда скучаю по тебе.

Тебе пишу я эти строки,

Чтоб подтвердить свою любовь.

И очень-очень одиноко,

Когда не рядом ты со мной!», - прокомментировали фото авторы фанатской страницы.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией.

"О любви говорят друг другу, а не всему народу,чтобы поверили",

" Какая така любовь???",

"Высокий слог",

" Максим полностью весь в семье, молодец",

Напомним, что Алла Пугачева с ребенком на руках вызвала ажиотаж в сети: "Правнук?".

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