Известный российский юморист Максим Галкин показал забавное фото из прошлого, которое сделала его жена Алла Пугачева, снимок вызвал бурное обсуждение в сети.

Как сообщает Politeka.net, известный юморист Максим Галкин, который два десятка лет живет в браке с примадонной Аллой Пугачевой, выложил в своем Instagram забавное фото. По словам артиста, этот снимок десять лет назад сделала его жена.

На фотографии более молодой Максим позирует на красивой зеленой лужайке, видимо, во дворе своего дома. И все бы ничего, но на кадре юморист позирует, замотанный в небольшое белое полотенце, на его ногах домашние тапки, а в руках он держит маленький лук и весело улыбается.

В подписи к публикации Галкин написал: "Купидон в тапках. 2011 г. Фотохудожник Алла Пугачева". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Это гениально, как и все, что делает Алла", "Летнее, позитивное фото! Максим, какой же Вы зажигалка! Обаяния хватает на весь мир!", "Какой купидончик", "Сейчас полотенце развяжется", "А крылья где? Улетели?", "Крутое фото".

Напомним, Галкин показал Пугачеву в коротком платье и на каблуках в их семейном "замке": "Такая хрупкая".

Как сообщала Politeka, Юная дочь Пугачевой впечатлила внешностью во время отдыха: "Уже маленькая принцесса".

Также Politeka писала, что Алла Пугачева не сдержала эмоций в объятиях бывшего мужа, кадры: "А Максиму нужна молодая…".