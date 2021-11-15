"Будто и не Примадонна"

Известный российский шоумен Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в коротком платье и на каблуках на новом домашнем фото, которым поделился в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, артист привлек внимание поклонников новым постом. Как известно, 72-летняя Примадонна и ее 45-летний супруг живут за городом в огромном собственном особняке. Пара часто делится снимками, сделанными в своем «дворце».

На этот раз Галкин показал фото, на котором они с Пугачевой позировали вдвоем. Сам шоумен был одет просто: в джинсы и водолазку. А вот его жена выбрала более изысканный наряд.

Алла Борисовна позировала в черном платье с юбкой выше колена в туфлях на каблуке. Ее образ дополнило жемчужное ожерелье. Волосы Примадонны были полностью выпрямлены, благодаря чему общий образ казался более строгим.

На фото Пугачева улыбалась, а Галкин слегка приобнимал ее.

Поклонники пары тут же отреагировали на пост.

«Как красиво выглядит любовь», «Максим, вы такой молодец продляете молодость супруге!», «Поздравляю с 20-летием любви Любовь творит чудеса! Пусть всегда Вам будет хорошо и тепло рядом друг с другом и детьми», «Мне кажется Максим, что Вы скоро постареете, а Алла Борисовна нет», «Шо вы делаете со своей женой, что она молодеет с каждым днем?», «Алла такая хрупкая и милая! Как будто это и не Примадонна», - пишут люди.

Напомним, юная дочь Пугачевой впечатлила внешностью во время отдыха.

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева не сдержала эмоций в объятиях бывшего мужа, кадры.

Также Politeka писала, что Галкин похвастался талантами подросшей красавицы-дочери на кухне.