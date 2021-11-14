Легендарная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева впечатлила неподдельными эмоциями в объятиях своего бывшего мужа, отца Кристины Орбакайте.

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото, на котором Пугачева оказалась в объятиях артиста эстрадно-циркового жанра Миколаса Орбакаса. Рядом с ними стояла Кристина Орбакайте. Пугачева искренне смеялась и выглядела счастливой.

«Все вместе», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу комплиментов звездной семье. Не обошлось и без критики. Многие отметили, что такой мужчина больше подходит Пугачевой.

«Отличное фото и муж по возрасту», «Папочка любуется своей доченькой», «Ну это вообще просто огонь! Эмоции и чувства на лице!», «Вот этот муж вам пара, а Максиму нужна молодая женщина, вы с ним не смотритесь», «Ну, лучше видеть настоящую семью. С возрастом отлично, не мама с сыночком», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Орбакайте засветила лицо вблизи, поразив внешностью: «С первого взгляда Алла Борисовна».

Как сообщала Politeka, Пугачева приспустила кофту с плеч, пококетничав с Галкиным: "Ты меня снимаешь?".

Также Politeka писала, что Пугачева разоткровенничалась о своих детях от Галкина, кадры: «Очень хочу, чтобы я успела…».