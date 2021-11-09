Відома російська співачка Крістіна Орбакайте вразила своїх фанатів новим знімком, на якому вона виявилася дуже схожа на свою зіркову матір – Аллу Пугачову.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

Орбакайте вирішила зробити селфі під час прогулянки на природі. Співачка сфотографувалася на тлі сосен і беріз. Судячи з усього, на вулиці було досить холодно: Христина накинула на голову капюшон з хутром.

Співачка перебувала близько до камери, тому глядачі змогли розглянути її обличчя крупним планом. На фото Орбакайте посміхалася, завдяки чому можна було помітити її сильно схожість з матір'ю – Аллою Пугачовою.

""То берізка, то горобина, кущі над річкою...", - підписала знімок співачка.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Як же ви стаєте на Маму схожа", "Ой, тут ви копія мама", "дуже красиве фото", "я подумала, що це мама кров не вода", "Мама Алла!", "Як на маму схожа", "Мамині очі! Я з першого погляду відразу Алла Борисівна, з другого погляду Христина ну дуже схожі", "Хороша російська природа! І Христина дуже мила!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Пугачова поруч з Орбакайте не стримала своєї радості.

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