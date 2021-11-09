Известная российская певица Кристина Орбакайте впечатлила своих фанатов новым снимком, на котором она оказалась очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Орбакайте решила сделать селфи во время прогулки на природе. Певица сфотографировалась на фоне сосен и берез. Судя по всему, на улице было довольно холодно: Кристина накинула на голову капюшон с мехом.

Певица находилась близко к камере, поэтому зрители смогли рассмотреть ее лицо крупным планом. На фото Орбакайте улыбалась, благодаря чему можно было заметить ее сильно сходство с матерью – Аллой Пугачевой.

««То берёзка, то рябина, куст ракиты над рекой…», - подписала снимок певица.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Как же вы становитесь на Маму похожа», «Ой, тут Вы копия мама», «Очень красивое фото», «Я подумала, что это мама кровь не вода», «Мама Алла!», «Как на маму похожа», «Мамины глазки! Я с первого взгляда сразу Алла Борисовна, со второго взгляда Кристина ну очень похожи», «Хороша русская природа! И Кристина очень мила!», - пишут люди.

Напомним, Пугачева рядом с Орбакайте не сдержала своей радости.

Как сообщала Politeka, дочка Пугачевой Орбакайте в платье с разрезом показала, как нужно выглядеть в 50 лет.

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного стилиста.