Знаменита російська співачка Алла Пугачова відверто заговорила про своїх дітей Гаррі і Лізу, яких їй з Максимом Галкіним народила сурогатна мати.

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилося архівне інтерв'ю, в якому показали ще зовсім маленьких Лізу і Гаррі. У програмі Пугачова розповіла, що мріє побачити своїх дітей дорослими.

"Дуже хочу, щоб вони виросли хорошими. Дуже хочу, щоб я встигла їх виховати. Важливо виховати в дітях великодушність і милосердя", - зазначила Пугачова в інтерв'ю.

У коментарях шанувальники залишили примадонні масу теплих слів.

"У вас вже це вийшло", "Як вірно. У вас все вийде. Чудові дітки. Класні батьки", "Диво, а не діти. Алла, навіть у вихованні дітей-велика. Живи, рідна, довго і щасливо", "Мені подобається ваша сім'я!", "Все буде добре!", "Все як загадала Алла", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Лізі і Гаррі вже по 8 років.

Нагадаємо, що Пугачова здивувала моложавим виглядом в сміливому топі поруч з Галкіним: яскраве фото.

Ще Politeka писала, що Пугачова у всьому чорному затужила по Галкіну:"дуже самотньо".

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