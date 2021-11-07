Знаменита російська співачка Алла Пугачова поруч з донькою Христиною Орбакайте, яка пішла по стопах легендарної матері, захопила мережу.

Аллі Пугачовій вже 72 роки, вона зав'язала з концертами і виступами, і присвятила себе сімейному життю з чоловіком шоуменом Максимом Галкіним і їх маленькими дітьми. Проте інтерес з артистці не спадає. У соцмережах є чимало фан-грапп, де регулярно з'являються фото Пугачової з рідними і друзями.

Так, на одній з таких сторінок опублікували фото, на якому Пугачова відображена зі своєю старшою дочкою, співачкою Христиною Орбакайте, яка в травні 2021 року відсвяткувала своє 50-річчя. Орбакайте відображена у футболці з написом «Не життя, а казка».

Схоже, що фото зроблено під час якогось свята. Співачки просто сяють від радості.

Користувачі Мережі не поскупилися на компліменти.

"Милі дівчата», «Здорово», «красуні», «Дві зірки, дві красуні і як дві сестри», "ви чудово виглядаєте❤ ви приклад для багатьох", - пишуть в коментарях.

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