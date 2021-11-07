Співачка Алла Пугачова і Максим Галкін привернули увагу публіки, подружжя вийшло у світ у всьому чорному.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених сімейству Пугачової-Галкіна, опублікували фото зіркового подружжя.

Так, на одному світському заході була помічена Алла Пугачова в компанії чоловіка Максима Галкіна. Для виходу в світ співачка, як, втім і її молодий чоловік, вибрала чорне вбрання: блузку,шкіряну спідницю з широким поясом і пальто. Образ співачка доповнили модною кепкою і темними окулярами.

Галкін був одягнений в чорну сорочку сорочку, штани і піджак.

"Люблю тебе, мій чоловік улюблений,

Ти дуже-дуже дорогий мені.

Ти для мене незамінний,

Завжди сумую за тобою.

Тобі пишу я ці рядки,

Щоб підтвердити свою любов.

І дуже-дуже самотньо,

Коли не Поруч ти зі мною!",- прокоментували фото автори фанатської сторінки.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією.

"Про любов говорять один одному, а не всьому народу, щоб повірили",

" Яка така любов???",

"Високий склад",

"Максим повністю весь в сім'ї, молодець",

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