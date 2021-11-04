Відомі артисти і подружжя Алла Пугачова і Максим Галкін з'явилися в компанії друзів, що привернуло увагу шанувальників артистки, які розмістили знімок в мережі.

За багаторічну кар'єру у Алли Пугачової з'явилася маса шанувальників, пише Politeka.net. У мережі раз у раз з'являються групи, присвячені зірці та її дітям, в яких згадують її архівні та свіжі знімки.

Так, в одному з останніх кадрів Алла Пугачова з'явилася в компанії чоловіка, а також друзів.

Співачка була в топі, вельми сміливому для свого віку, артистка відкрила плече і посміхнулася.

"Не май сто рублів, а май сто друзів! 🥰 ",- написали автори публікації.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Грошей не буде і друзі зникнуть!", "Так і є", " а це хто, в кокошнику?", "Це точно😍", "що за мавпочка остання справа? Хто це?", "Опудала", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, у Алли Пугачової багато друзів в шоу-бізнесі. Зокрема, на початку жовтня зірка запросила в їх з Галкіним замок Лайму Вайкуле, Олега Газманова, Валерія Леонтьєва та інших.

Тим самим артисти показали, що між ними немає ворожнечі і вони добре проводять час разом.

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