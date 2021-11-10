Знаменитая российская певица Алла Пугачева откровенно заговорила о своих детях Гарри и Лизе, которых ей с Максимом Галкиным родила суррогатная мать.

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек появилось архивное интервью, в котором показали еще совсем маленьких Лизу и Гарри. В программе Пугачева рассказала, что мечает увидеть своих детей взрослыми.

«Очень хочу, чтобы они выросли хорошими. Очень хочу, чтобы я успела их воспитать. Важно воспитать в детях великодушие и милосердие», - отметила Пугачева в интервью.

В комментариях поклонники оставили примадонне массу теплых слов.

«У вас уже это получилось», «Как верно. У вас все получится. Чудные детки. Классные родители», «Прелесть, а не дети. Алла, даже в воспитании детей - великая. Живи, родная, долго и счастливо», «Мне нравится ваша семья!», «Все будет хорошо!», «Все как загадала Алла», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лизе и Гарри уже по 8 лет.

Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.

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