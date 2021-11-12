Знаменита російська співачка Алла Пугачова в наряді з глибоким декольте пококетувала зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, який зняв цей момент на відео.

Як пише Politeka.net, Російська зоряна пара порадувала шанувальників новими кадрами. Відео було опубліковано на одній з їхніх фан-сторінок в Instagram. На кадрах 72-річна Пугачова сиділа в затишному кріслі. Судячи з усього, вона перебувала у дворі їх з Галкіним розкішного особняка.

Співачка була одягнена досить легко, тому можна припустити, що відео не надто свіже. На кадрах Алла Борисівна позувала у вільних чорно-білих брюках і темному лонгсліві з відкритими плечима і глибоким декольте.

Коли Пугачова помітила, що її знімає на камеру чоловік, вона трохи здивувалася.

"Ти мене знімаєш? Тоді я скажу, що це я – найкрасивіша картина», - кокетливо вимовила співачка.

"Згоден", - тут же відповів Галкін, а потім перевів камеру на справжню картину, яка стояла поруч з ним.

Шанувальники зіркової пари бурхливо відреагували на публікацію.

"Улюблена і любляча жінка-найкрасивіша картина!", "Залік Алла", "ми всі згодні!", "Шикарна як завжди", "яка жіночність... Яка любов в голосі чоловіка...", "Головне вірити що ти найкраща", "Точно, з представленою картиною не порівняти, Алла краще ніж це полотно, жива, своя, сама, сама", - пишуть люди.

Нагадаємо, чоловік Пугачової Максим Галкін після заборони в Україні прийняв важливе рішення.

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