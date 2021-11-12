Юморист, пародист и муж легендарной российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин, которому недавно запретили въезд в Украину, сообщил поклонникам о важном решении.

Как пишет Politeka.net, 45-летний российский пародист, юморист, телеведущий, киноактер и певец Максим Галкин, который в 2011 году женился с исполнительницей Аллой Пугачевой, решил поделиться с поклонниками в своем Instagram важным решением. Галкин записал несколько сторис в которых рассказал, что будет стараться хотя бы на протяжении месяца показывать, как проходит его обычный день.

"Я просто подумал, что многие из блоггеров фиксируют каждый свой шаг, бывает, рассказывают, как тяжело они работают. А я никогда не рассказывал, как складываются мои дни, а тут подумал, давайте я хотя бы в течение месяца буду регулярно вам рассказывать, что я сегодня сделал (кого это интересует – про себя - ред.), - сказал Галкин.

Юморист записывал видео с машины, ведь как раз возвращался из Подмосковья домой.

Напомним, что недавно Максиму Галкину запретили въезд в Украину – он попал в "черный список" СБУ и Министерства культуры. Официальной причиной стало то, что юморист "провоцирует сепаратистские настрои" и "создает предпосылки для нарушения территориальной целостности нашего государства", а также "поддерживает временную оккупацию части Украины государством-агрессором". Поэтому все ленты с участием Галкина отныне запрещено показывать на телевидении.

Стоит заметить, что в прошлом году мужчина опубликовал в своем Instagram ролик с пародией на президента Украины Владимира Зеленского, высмеяв его инициативу всеукраинского опроса "Пять вопросов от президента".

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