Заборонили в'їзд і контент з його участю

Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, опинився в "чорному списку" СБУ і Мінкульту - з листопада артисту заборонили в'їзд в Україну.

У спецслужбі пояснили, чому "покарали" Галкіна. В офіційній відповіді СБУ на запит видання "AP News" зазначається, що гуморист "провокує сепаратитські настрої" і "створює передумови для порушення територіальної цілісності нашої держави", а також "підтримує тимчасову окупацію частини України державою-агресором".

При цьому конкретні приклади підривної діяльності чоловіка Пугачової не вказані.

45-річний Галкін вже давно числиться на сайті "Миротворець". Гуморист двічі побував в анексованому Криму, в 2014-му і 2015-му роках. Більш того, минулого року чоловік Пугачової опублікував у своєму Instagram ролик з пародією на президента України Володимира Зеленського, висміявши його ініціативу всеукраїнського опитування "П'ять питань від президента".

Зазначимо, "чорний список" з іменами діячів культури був оновлений 3 листопада. Перелік створено Мінкультом на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ та Національної Ради України з телебачення і радіомовлення.

Крім заборони в'їзду в Україну, також заборонена трансляція на нашому телебаченні контенту (фільмів) за участю Галкіна.

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