В сети показали, как выросли дети-двойняшки звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Гарри и Лиза.
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных семейству Пугачевой-Галкина, опубликовали очаровательное фото подросших детей пары. Как известно, несколько лет назад звездные супруги воспользовались услугами суррогатной матери, которая родила им двойняшек Гарри и Лизу.
На фотографии, которая появилась в сети, милые детки позируют на уютной кухне. Гарри стоит в темных штанах и оригинальной светлой рубашке с бабочкой, а Лиза в длинном красном платьице с красными колготками и светлыми кроссами. Они смотрят в камеру и мило улыбаются.
В подписи к публикации говорится: "Братик и сестричка". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото: "Какие сладкие", "Счастье родителей! Чудесные детки", "Прелестные дети! Чудо природы! Обожаю обоих!", "Дети от Бога", "Милые", "Ангелочки", "Милые, красивые дети, обожаю", "Красивые братик с сестренкой!".
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