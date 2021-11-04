Российского юмориста Макима Галкина, мужа певицы Аллы Пугачевой, Министерство культуры Украины внесло в "черный список" деятелей, чье творчество "угрожает национальной безопасности"

Перечень был обновлен 3 ноября и на следующий день опубликован на сайте Минкульта. Список создан Министерством на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Таким образом, 45-летнему артисту запрещен въезд в Украину сроком на три года, также он лишен права на распространение и демонстрацию в нашей стране фильмов со своим участием.

Причина внесения Галкина в "черный список" не указывается. Однако, стогласно данным на сайте "Миротворец", Галкин дважды посещал оккупированный Крым - в июне 2014 года и в августе 2015-го.

Кроме того, в прошлом году Галкин записал ролик, в котором спародировал президента Украины Владимира Зеленского, анонсировавшего идею о всеукраинском опросе "Пять вопросов от президента".

Примечательно, что в "черном списке" Минкульта еще один муж Аллы Пугачевой - Филипп Киркоров. В интересах обеспечения национальной безопасности Украины ему запретили въезд в нашу страну с июня этого года.

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